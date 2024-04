Plus Kreis Mayen-Koblenz

Schulen im Kreis Mayen-Koblenz: Tablets gelangen an Grenzen ihrer Speicherkapazität

i In die Diskussion um Tablets mit begrenzten Speicherkapazitäten an kreiseigenen Schulen hat sich jetzt das Mainzer Bildungsministerium eingeschaltet. Foto: picture alliance/dpa/Guido Kirchner

In der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses hatte Maximilian Mumm (SPD) kritisiert, dass die Tablets, mit denen die kreiseigenen Schulen ausgestattet worden waren, an der einen oder anderen Schule an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit angelangt seien und ein Austausch sich verzögere. Dies betreffe nur ganz wenige Schulen, im Übrigen sei der Umstand bis zum 17. April beseitigt worden, antwortete die Kreisverwaltung daraufhin.