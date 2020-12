Kreis MYK

Ab Mittwoch hat sich das Thema erst einmal erledigt, weil die Schulen bis auf Notbetreuungen schließen. Aber angesichts anhaltend hoher Corona-Infiziertenzahlen ist die drängende Enge in den Schulbussen in den vergangenen Tagen noch einmal vermehrt in den Blickpunkt gekommen: Viele Beschwerden von Eltern hat der Regionalelternbeirat Koblenz in den jüngsten Wochen aufgenommen.