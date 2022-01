In den sozialen Medien brodelt es: Die Eltern machen jetzt im Internet mobil.Mayen/Region. Der ganz normale Transport von Fahrschülern bleibt in der Region Mayen/Andernach schwierig: Nach wie vor ist das Schulbuschaos nicht beseitigt. Mancherorts kommen Schulbusse nicht oder zu spät an – auch aus Unkenntnis der Busfahrer, die der neue Linienbetreiber, die Verkehrsbetriebe Mittelrhein (VREM), auf die Reise geschickt hat.