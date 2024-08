Schulbücher kommen bald an: Ausleihe findet von 19. bis 21. August in Mayen statt

Eltern und Erziehungsberechtigte der Mayener Grundschulkinder, welche an der unentgeltlichen oder entgeltlichen Schulbuchausleihe für das Schuljahr 2024/2025 teilgenommen haben, können die Bücher bald abholen, teilt die Stadtverwaltung Mayen mit.

Anzeige

Die Ausgabe erfolgt ab Montag, 19. August, bis einschließlich Mittwoch, 21. August, jeweils in der Zeit von 9 bis 16 Uhr durch die Buchhandlung Reuffel in der Turnhalle der Grundschule St. Veit, Koblenzer Straße 133 in Mayen. Wer nicht persönlich zur Abholung kommen kann, kann auch einen Erwachsenen mit dem von der Schule ausgehändigten Abholschein mit der Abholung betraue

Die Stadt weist weiter darauf hin, dass die ausgeliehenen Bücher ausschließlich mit abnehmbaren Schutzhüllen bestückt werden dürfen. Selbstklebende Schutzfolien oder Tesafilm dürfen an den Büchern ebenfalls nicht angebracht werden, da sich diese nicht mehr zerstörungsfrei entfernen lassen. Namensschilder sollen nur auf die vorhandene Schutzhülle geklebt oder mit Bleistift ins Buch geschrieben werden. Markierungen mit Kugelschreibern oder Filzstift sind nicht gestattet.