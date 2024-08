Plus Mendig

Schützenkapelle Mendig wird 60 Jahre alt – „Musik am Lindenbaum“ für Jung und alt

i Die Schützenkapelle Mendig feiert ihr 60-jähriges Bestehen mit einem Fest für Jung und Alt. Auf die jungen Besucher wartet unter anderem eine Hüpfburg. Foto: picture alliance/dpa/Ralf Hirschberger

Am Wochenende (29. August bis 1. September) heißt es in Mendig „Musik am Lindenbaum“: Mit einem bunten musikalischen Programm für Jung und Alt, von Rock- bis Volksmusik, feiert die Schützenkapelle Mendig ihr 60-jähriges Bestehen.