Plus Pellenz/Rieden/Alzheim

Schützen freuen sich über ihre neuen Prinzen

i Die frisch gekürten Prinzen sind sichtlich stolz auf ihre neuen Titel. Foto: Ulrich Eckhard

Der Schützenbezirksverband Pellenz hat in Miesenheim die neuen Prinzen ermittelt. „Leider sank auch in diesem Jahr wieder die Teilnehmerzahl“, heißt es in einem Nachbericht der Veranstalter. „Der Freude der Sieger, die sogar zu Freudentränen führte, tat das jedoch keinen Abbruch.“ Vor der Siegerehrung fanden allerdings noch einige Wettbewerbe statt.