Die Betreiber der Corona-Schnelltestzentren in der Pellenz ziehen eine erste Bilanz. Darüber informiert die Verbandsgemeinde (VG) Pellenz in einer Pressemitteilung. Die VG hatte ihr Angebot kommerzieller und kommunaler Teststellen in den vergangenen Wochen kontinuierlich ausgebaut und flexibel an die Nachfrage angepasst. So können die Bürger der Pellenz mittlerweile zwischen fünf Anbietern wählen.