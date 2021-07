Schlosspark von Burg Namedy verwandelt sich in Außenatelier: „Nordlichter“ inspirieren zu Kunst

Nach monatelangen Vorbereitungen haben sich neun Studenten verschiedener Design- und Kunstrichtungen der Hochschule Trier und zwei Praktikanten des Instituts Inrare mit ihrer Projektleiterin Anna Bulanda-Pantalacci mit dem Motto des Kultursommers Rheinland-Pfalz, „Kompass Europa: Nordlichter“, intensiv auseinandergesetzt. Wie man die Magnetnadel des Kompasses auch dreht und wendet: Sie wird in den kommenden Jahren weiterwandern. Diesmal wird die Vielfalt der skandinavischen und baltischen Länder sowie Island in Szene gesetzt. Der Schlosspark von Namedy, der zahlreiche Kunstobjekte und Installationen beherbergt, hat sich erneut in ein bemerkenswertes Außenatelier verwandelt.