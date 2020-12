Kreis MYK

Vielerorts gibt es in der Corona-Krise schöne Gesten zwischen den Menschen. So auch im Gasthof „Zum Adler“ in Kottenheim. Bereits einige Tage vor der flächendeckenden Schließung der Gastronomiebetriebe kamen einige treue Stammkunden, um sich persönlich von Helga Strauß zu verabschieden und auf Wiedersehen zu sagen. „Ich habe damit gar nicht gerechnet“, erzählt sie sichtlich gerührt. Das gastfreundliche Traditionsgasthaus hat sich seit Langem mit seinem gutbürgerlichen Essen und seinen Veranstaltungen im dazugehörenden großen Saal einen hervorragenden Ruf erworben.