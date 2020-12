Mayen

Gemütliches Schlemmen an verschiedenen Foodtrucks und Entspannen auf den Wiesen der Burggärten: Das steht im Mittelpunkt des Streetfood-Picknicks von Freitag, 7., bis Sonntag, 9. August, in den Burggärten der Genovevaburg in Mayen. Zu diesem Ereignis laden die Mayener Kaufleute, die Stadt Mayen und die Fuchs Konzeptfabrik ein.