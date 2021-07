Acht mobile Garküchen haben am Wochenende das Bild in den Burggärten der Genovevaburg geprägt: Die bereits am frühen Freitagabend zahlreich erschienen Besucher konnten sich nach Lust und Laune durch viele Herren Länder schlemmen und die Live Musik der Bands Buije/Boom beziehungsweise Buije SFT genießen.