Dieses Ergebnis ist eine Steilvorlage für alle Lästermäuler: Das Beste an Mayen beim Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) ist, dass in der Eifelstadt offenbar nur wenig Drahtesel gestohlen werden. Eigentlich ist das eine gute Nachricht. Andererseits zeigt es auch, dass sich in Mayen nicht einmal Diebe für Fahrräder interessieren.