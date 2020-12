Mayen

Die Tatsache, dass ab Mittwoch die meisten Läden geschlossen haben, trieb am frühen Montagnachmittag bei fast wolkenlosem Himmel zahlreiche Kunden in die Innenstadt von Mayen – und so manchen, wie es den Anschein hatte, ebenso schnell wieder heraus. Gemütlich durch die Geschäfte bummeln und das eine oder andere Weihnachtsgeschenk in Ruhe aussuchen oder ganz spontan kaufen, das machten die wenigsten. Die meisten steuerten ganz gezielt die Geschäfte und die entsprechenden Regale an.