Plus Mayen Schlaglochalarm: Wer repariert die Bachstraße in Mayen? Von Thomas Brost i In der Verlängerung der Bachstraße sieht es streckenweise so aus. Ist die Stadt hier nicht mehr zuständig? Foto: Tim Kalenborn Schlaglochalarm in Mayen: Das Fahren durch einige Straßen kommt derzeit wie über eine Rumpelpiste gleich – so sehen es jedenfalls die Anwohner mehrerer Straßen, die sich auf den ersten RZ-Bericht hin gemeldet haben. Besonders drastisch soll es nach deren Schilderungen in der verlängerten Bachstraße aussehen. Lesezeit: 1 Minute

Hinter dem Viadukt befindet sich die Verlängerung der Bachstraße „in einem sehr schlechten Zustand“, sagt unser Leser Tim Kalenborn. Die Anwohner stehen, auch in Form einer Interessengemeinschaft mit der Stadtverwaltung seit langer Zeit in Kontakt. „Wir aber seitens der Stadt an der kurzen Leine gehalten“, beklagt Kalenborn. Was er damit ...