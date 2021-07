Schaustellerfamilie aus Mayen: Endlich wieder Achterbahnfahren

Mario Wingender ist Schausteller in der fünften Generation. Auch seine erwachsenen Kinder Mario-Peter und Eva-Marie arbeiten im Familienbetrieb mit. In der Schaustellerbranche herrschte Corona-bedingt lange Stillstand. Auch wenn Mario Wingender und seine ganze Familie die Sorgen wohl noch eine ganze Weile begleiten, so gibt es jetzt einen Lichtblick für die Schaustellerfamilie aus Mayen: Seit Freitag sind die Kinder- und Familienachterbahn, der sogenannte Ringrenner seines Vaters Wolfgang Wingender, und auch das Greiferspiel auf dem Marktplatz in Betrieb, sodass Mario Wingender endlich wieder in leuchtende Kinder- und Erwachsenenaugen sehen kann.