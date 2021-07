Schallgutachten für neues Wohngebiet regt Debatte an: Kann Kottenheim in Zukunft noch weiter wachsen?

Wer derzeit in Kottenheim ein Eigenheim bauen möchte, hat es nicht einfach: Von den derzeit existenten 46 Baulücken im Ort stehen nach einer Ermittlung der Verbandsgemeinde bestenfalls vier dem Markt zur Verfügung. Das deckt bei Weitem nicht den Bedarf der Interessenten, weshalb die Ortsgemeinde bereits seit einigen Jahren ein neues Baugebiet am östlichen Ortsrand in der Verlängerung der Schulstraße plant. Bis zu 27 Baugrundstücke mit maximal 2 Wohneinheiten pro Wohngebäude könnten hier entstehen.