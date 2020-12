Andernach

Am nächsten First Friday, 2. Oktober, erstrahlt die Innenstadt im Glamour und Glitzer der 1970er-Jahre. Der Kinoklassiker „Saturday Night Fever“ über die New Yorker Discoszene löste seinerzeit eine weltweite Discowelle aus und prägte Ende der 70er eine ganze Generation. Mit tollen Inszenierungen lassen die Andernacher Geschäftsleute diese Ära am Freitag wiederaufleben.