Sanierungsarbeiten beginnen am Montag: Rennweg in Andernach wird drei Wochen lang voll gesperrt

i Auf dem Rennweg unweit der Einmündung „Klingelswiese“/Burgerbergweg sind tiefe Spurrillen und Risse in der Fahrbahnoberfläche erkennbar. Deswegen muss die Straße in diesem Bereich saniert werden. Foto: Martina Koch

Rund fünf Jahre ist es her, dass die L 116 zwischen Andernach und Eich beziehungsweise Nickenich umfassend saniert wurde. Die wochenlangen Vollsperrungen der wichtigen Pendlerroute sorgten damals in der Pellenz für lange Staus. Jetzt stehen umfassende Arbeiten am Rennweg, wie die L 116 in der Andernacher Kernstadt heißt, zwischen der Auffahrt zur B 9 in Richtung Bonn und dem SHD-Kreisverkehr an.