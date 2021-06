Sanierung startet bald: DJK Ochtendung setzt auf neue Allwetter-Tennisplätze

Der große Boom im Tennissport mag zwar seit einigen Jahren vorbei sein, nicht zuletzt die Corona-Pandemie hat dem „weißen Sport“ jüngst jedoch zu einem kleinen Comeback verholfen. Während viele andere Sportarten in der Warteschlange standen, durfte auf dem kontaktarmen Tenniscourt bereits wieder gespielt werden. Damit dies auch in Zukunft gewährleistet werden kann, bemüht sich der DJK Ochtendung mit seinen 170 aktiven Mitgliedern jetzt um die Sanierung seiner Anlage am Sportstadion in der Schillerstraße.