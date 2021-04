Sanierung Mittelrheinhalle: Keine Klarheit über Mehrkosten

Die Nachricht, dass die Sanierung der Mittelrheinhalle deutlich teurer wird, als zunächst geplant, und möglicherweise auch länger dauert (wir berichteten), haben viele Andernacher mit Sorge zur Kenntnis genommen: Wird die Stadt die durch die notwendige Verstärkung der Hallenstatik entstehenden Kosten tragen müssen, wodurch sich die angespannte finanzielle Lage der Kommune weiter verschlechtert? Und bringt die neue Ausgangslage die Pläne der Karnevalsvereine, in der kommenden Session wieder ihre Prunksitzungen in der guten Stube der Stadt zu feiern, in Gefahr? In der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses (HFA) informierte Paul Seger vom beauftragten Fachplanungsbüro Seger und Hirsch die Mitglieder über den aktuellen Sachstand und stand für Fragen zur Verfügung.