Wie viele anderen touristischen Ziele hatte es auch der Andernacher Geysir in den vergangenen beiden Jahren schwer: 2020 und 2021 musste der Saisonstart, der normalerweise Ende März groß gefeiert wird, Corona-bedingt in den Juni verlegt werden. Nach Saisonbeginn sorgten die geltenden Auflagen dann dafür, dass deutlich weniger Tickets verkauft werden konnten, als das in den Jahren vor 2020 der Fall war.