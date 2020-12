Kruft

Es war als Dankeschön für die Helfer in der Krise gedacht, und der Rahmen für das Konzert unter Corona-Bedingungen war eigentlich perfekt. Allein die Erwartungen wurden nicht erfüllt: Lediglich rund 85 Besucher sind am Freitagabend zum Konzert mit der bekannten Udo-Jürgens-Tribute-Band Sahnemixx in die Krufter Vulkanhalle gekommen.