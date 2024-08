Plus Region Saga „Meda von Trier“: Band zwei von Autorin Christine Röhmer veröffentlicht Von Elvira Bell i Christine Rhömer hat sich als Autorin einen Namen gemacht. Foto: Elvira Bell Von ihren Lesern sehnsüchtig erwartet, ist Anfang August der zweite Band der Saga „Meda von Trier“ mit dem Titel „Das Vermächtnis der Meda von Trier“, geschrieben von Christine Rhömer, beim pinguletta Verlag erschienen. Meda ist als weiblicher Merlin angelegt, wobei sie, anders als Merlin, von Anfang an auf verlorenem Posten steht. Lesezeit: 3 Minuten

Für die Leser gibt es in beiden Romanen viele interessante Dinge über die Heimat zu entdecken, während nebenbei in das Hochmittelalter eingetaucht wird. Die Handlung ist getrieben von Fragen, die Rhömer durch alle ihre Romane begleitet: „Was beeinflusst uns im Leben? Was hält uns davon ab, Dinge zu tun, die ...