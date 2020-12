Saffiger Kleinod ist in die Jahre gekommen: Kirchturm von St. Cäcilia wird saniert

Saffig

Die Saffiger Kirche St. Cäcilia ist ein Kleinod in der Region und gilt mit ihrem barocken Baustil als Wahrzeichen von Saffig. Aber auch ein Kleinod kommt in die Jahre, was sich am Turm des Saffiger Gotteshauses nun mit Schäden an den beiden Welschen Hauben und der Turmzier – einer Kugel mit aufgesetztem Doppelkreuz – zeigt. „Im Rahmen der anstehenden Sanierungsmaßnahmen ist eine fachmännische Restaurierung der Holzbauteile sowie die komplette Neueindeckung der beiden Welschen Hauben vorgesehen. Darüber hinaus wird die Turmzier komplett abgebaut und ebenfalls fachmännisch restauriert“, erklärt Michael Reuter von der Kirchengemeinde St. Cäcilia.