Kreis MYK

So etwas haben Heike Dahm-Rulf und ihr Mann Matthias Dahm noch nie gesehen: Tausende von Marienkäfern krabbelten in der vergangenen Woche auf einem Anhänger, in dem das Schäfer-Paar aus Kirchwald seine Herdenhunde unterbringt. Die Käfer hatten sich bei spätsommerlichen Temperaturen auf einer Wiese oberhalb des Sauerbrunnens in Volkesfeld gesammelt und sich auf dem Anhänger niedergelassen. „Wir sind sehr naturverbunden und beobachten gern die Natur“, erzählt Heike Dahm-Rulf, „aber solch eine Invasion von Marienkäfern, die den kompletten Anhänger bevölkerten, war selbst für uns neu.“ Die Tierchen könnten sich möglicherweise wegen des Bachlaufs an dieser geschützten Stelle gesammelt haben, vermutet sie.