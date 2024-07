Plus Polch RZ-Kommentar zu Angriffen auf Politiker: In der Anonymität fühlen sich die Dummen stark Von Birgit Pielen i Birgit Pielen Foto: Jens Weber/MRV Erst verroht die Sprache, dann verroht der Umgang. RZ-Redakteurin Birgit Pielen kommentiert die Anmaßungen einzelner Bürger gegenüber Kommunalpolitikern. Lesezeit: 1 Minute

Es gibt Sätze, die verraten sehr viel darüber, wessen Geistes Kind ihr Verfasser ist. Einer dieser Sätze lautet: „Durch eine kurze Internetrecherche kann man all diese Missstände aufdecken.“ So formuliert es der anonyme Schreiberling, der den Polcher Stadtbürgermeister Gerd Klasen mit Anschuldigungen überzogen und gehofft hat, die Justiz in Form ...