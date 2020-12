Runder Turm, Rasselstein und Co.: 2021 wird in Andernach ein Jahr der Entscheidungen

Andernach

Vor einem Jahr blickte unsere Zeitung an dieser Stelle auf ein Jahr 2020, in dem die Andernacher „allen Grund zum Feiern haben“: Der Rheinland-Pfalz-Tag, das Domjubiläum, der 100. Geburtstag von Charles Bukowski sowie 100 Jahre Rasselstein am Standort Andernach waren Anlässe, die man unter normalen Bedingungen gebührend gewürdigt hätte. Wie – und vor allem mit wie vielen – man die Feierlichkeiten im kommenden Jahr nachholen kann, ist in Zeiten eines nach wie vor dynamischen Corona-Infektionsgeschehens nur schwer vorherzusagen. Eines ist aber klar: 2021 wird in Andernach und Umgebung auch unabhängig vom weiteren Verlauf der Corona-Krise ein spannendes Jahr, in dem weitreichende Entscheidungen anstehen. Unsere Zeitung gibt einen Überblick.