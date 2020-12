Andernach

Wenn im Herbst das neue Parkdeck in der westlichen Altstadt in Andernach seine Einfahrt öffnet, wird der Parkplatz am Runden Turm geschlossen. Mittelfristig könnte auf dem an zwei Seiten von der historischen Stadtmauer umfassten Areal ein Zentrum für Tourismus und Kultur mit einem Museumsneubau als Herzstück entstehen. Eine politische Entscheidung zugunsten einer Bewerbung um entsprechende Fördermittel des Bundes wurde bislang noch nicht getroffen.