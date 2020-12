Andernach

Der Andernacher Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung den Weg für eine Neubebauung am Runden Turm frei gemacht: Alle Ratsmitglieder stimmten für eine Bewerbung um Fördermittel des Bundes in Millionenhöhe aus dem Programm „Nationale Projekte des Städtebaus“. Damit soll auf dem Platz am Runden Turm, der derzeit noch als Parkfläche genutzt wird, ein neues Forum für Kultur, Tourismus und Essbare Stadt entstehen. Ein entsprechendes Konzept hatte die Verwaltung bereits in den Sitzungen von Kultur- sowie Haupt- und Finanzausschuss vorgestellt (wir berichteten).