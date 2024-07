St. Johann

Rund um die Uhr lesen: St. Johann hat jetzt einen Bücherschrank

i Sandra Diederichs und Melanie Surdyk greifen zum Buch - und öffnen mit Ortsbürgermeister Rainer Wollenweber und Westenergie-Kommunalmanager Thomas Hau den Bücherschrank. Foto: Westenergie/Ronja Retz

Seit 2011 stellt Westenergie offene Bücherschränke an zentralen Plätzen in Städten und Gemeinden auf. Nun steht auch einer in St. Johann in der Mayener Straße 32-40 am Dorfplatz.