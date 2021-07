Rund 7 Millionen Euro in den Andernacher Rheinhafen investiert: Zweiter Containerkran nimmt den Betrieb auf

Andernach ist eine Hafenstadt – und das schon ziemlich lange: Bereits vor rund 2000 Jahren wurden von Andernach aus in der Eifel produzierte Mühlsteine in alle Herren Länder verschifft. Jetzt eröffneten die Stadtwerke als Betreiber des modernen Rheinhafens ein neues Kapitel der Hafengeschichte: Hafenbetriebsleiter Jens Lauermann und der Leiter Technische Abteilung Holger Schäfer setzten per Knopfdruck die zweite Containerbrücke offiziell in Betrieb. Dutzende Gäste verfolgten Corona-konform per Livestream, wie der 640 Tonnen schwere Kran den ersten Container in schwindelerregende Höhen hievte.