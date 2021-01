Mayen

Rückschlag für das geplante Erlebniscenter an der Hausener Straße in Mayen: Die Troyka MP GmbH, die das Center mit Bowlingbahn, Rennsimulatoren und asiatischer Küche realisieren möchte, steckt in einem Insolvenzantragsverfahren. Davon betroffen sind auch die Cafeteria und der Imbiss in einem benachbarten Supermarkt, die zur Troyka MP GmbH gehören.