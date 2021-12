Andernach

Rückblick auf das Jahr 2021: Tankschiff versenkt den Namedyer Geysiranleger

Die Freude über den Start der Geysirsaison Anfang Juni nach dem langen Lockdown währt nicht lange: Am 26. Juni rammt ein Tankschiff den Geysirsteiger am Namedyer Werth und beschädigt diesen so schwer, dass er teilweise versinkt.