Wie gefährdet sie selbst durch Hochwasser und Starkregen sind, wird vielen Menschen in Andernach und der Pellenz in diesem Jahr erst so richtig bewusst. Die größte Gefahr geht dabei 2021 nicht vom Rhein aus: In einer kurzen Hochwasserphase im Februar steigt dessen Pegelstand auf 8,15 Meter. Die aufgebaute Schutzwand hindert das Wasser daran, auf die Konrad-Adenauer-Allee zu laufen.