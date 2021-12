Andernach

Rückblick auf das Jahr 2021: Hafen bekommt zweite Containerbrücke

Ein wahres Mammutprojekt bewältigen die Stadtwerke als Betreiber des Andernacher Rheinhafens in diesem Jahr: Sie setzen die Errichtung der zweiten Containerbrücke des Hafens im laufenden Betrieb um. 33 Lkw braucht es, um die Einzelteile vom Hersteller in Österreich nach Andernach zu bringen, 640 Tonnen Material werden verbaut, rund 7000 Arbeitsstunden fließen in die Konstruktion.