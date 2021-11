Vor 50 Jahren hätte wohl kaum jemand bei der Rudergesellschaft Treis-Karden im Traum daran gedacht, dass sie in den 80er-Jahren mit Conny Cichy eine Medaillengewinnerin bei Weltmeisterschaften in den eigenen Reihen haben würde. Das Träumen ist jetzt wieder groß in Mode bei den Ruderern in Treis-Karden.