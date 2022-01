Unter dem Motto „Red Friday Shopping“ ist am Freitagabend in der Bäckerjungenstadt die lange Einkaufsnacht wieder gestartet. Die Mitglieder der Aktionsgemeinschaft Andernach Attraktiv setzten am langen verkaufsoffenen Freitag mit ausgerollten roten Teppichen, großen roten Lackschleifen und -bändern an den hölzernen Buden ein besonderes Zeichen.