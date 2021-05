Rohbau steht: Bau der Kita Südstadt in Andernach schreitet zügig voran

Der Bau der neuen Kindertagesstätte in der Andernacher Südstadt geht zügig voran. darüber informiert die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Der Rohbau für das Gebäude ist weitgehend fertiggestellt. Da wegen der Corona-Pandemie eine Art Richtfest nicht gefeiert werden kann, besichtigte Bürgermeister Claus Peitz gemeinsam mit Vertretern des beauftragten Architekturbüros den Rohbau der Kita, in den auch eine Mensa für die Kita und die angrenzende Grundschule St. Stephan integriert wird. Im März kommenden Jahres soll die neue Kita stehen.