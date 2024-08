Plus Mendig Riesige Zeltstadt: Mendig erwartet Zehntausende Muslime Von Martin Ingenhoven i Auf dem Flughafen Mendig erhebt sich eine Zeltstadt, die am Wochenende das größte muslimische Treffen Europas beherbergt. Foto: Martin Ingenhoven Zweimal stieg hier das Festival „Rock am Ring“ – jetzt steht auf dem Flugplatz in Mendig eine XXL-Zeltstadt. Bis zu 50.000 Muslime feiern dort von Freitag bis Sonntag „Jalsa Salana“, die Jahreshauptversammlung der „Ahmadiyya Muslim Jamaat“-Gemeinde, Europas größte muslimische Versammlung. Lesezeit: 1 Minute

Mittlerweile ist sie nicht mehr zu übersehen, die Stadt aus über 200 Zelten, die am Wochenende das größte religiöse Treffen von Muslimen in Europa beherbergen wird. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat, eine islamische Reformbewegung, hat ihre mehr als 50.000 Mitglieder in Deutschland zum Jahrestreffen, Jalsa Salana genannt, eingeladen, das zuletzt im ...