RHI Magnesita ruft Krufter Rat auf den Plan: Für das Areal existierte bisher kein Bebauungsplan

Die Nachricht kam für viele überraschend: Das RHI Magnesita Werk in Kruft wird seine Produktion in der Pellenzgemeinde einstellen und die Kapazitäten in das Werk in Urmitz verlagern. Wovon die RZ vor wenigen Tagen berichtete, beschäftigte nun auch den erneut online tagenden Krufter Ortsgemeinderat, denn für das Areal der Firma, die sich dort bereits 1898 ansiedelte, existiert bis heute kein Bebauungsplan. Die Verwaltung hatte nun vorgeschlagen, einen Bebauungsplan aufzustellen und gleichzeitig eine Veränderungssperre zu erlassen.