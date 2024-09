Plus Andernach

RheinArt-Ausstellung feierlich eröffnet: Im Hotel Einstein werden dieses Jahr gleich zwei Jubiläen gewürdigt

Von Elvira Bell

i Die Kunst blüht und gedeiht in der Bäckerjungenstadt. Fotos: Elvira Bell Foto: Elvira Bell

Faszinierende Kunst im Hotel am Römerpark: Mehr als zwei Dutzend national wie international bekannte Künstler und Kunstschaffende präsentieren bis zum 31. Dezember dieses Jahres die Früchte ihrer Arbeit. Mit der auf Initiative der Anne-Ehl-Stiftung im Jahre 2022 ins Leben gerufenen barrierefreien RheinArt- Ausstellung wurden in der Bäckerjungenstadt neue Maßstäbe gesetzt. So auch am Sonntag.