Mehr als 70 Jahre haben Karl-Hermann Gräf und sein Vater Karl Gräf als erfahrene Vertreter der „grünen Zunft“ in den Wäldern rund um Nickenich tiefe Spuren hinterlassen. Zum 30. Juni ist Revierförster Karl-Hermann Gräf – er übte seinen Beruf in der vierten Generation aus – in den Ruhestand gegangen.