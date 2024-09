Reudelsterz ganz im Zeichen der Musik – Junge Talente der Kreismusikschule MYK verzaubern das Publikum

Die Kreismusikschule Mayen-Koblenz engagiert sich seit vielen Jahren für die Entdeckung und Förderung musikalischer Talente. Eine eindrucksvolle Kostprobe gaben Ensembles und Solisten aus der Verbandsgemeinde Vordereifel, der Stadt Mayen und der Region Andernach dieser Tage in der Gemeindehalle Reudelsterz.

Die jungen Talente beeindruckten das Publikum, darunter der Erste Beigeordnete der VG Vordereifel, Christoph Kicherer, in Vertretung von Bürgermeister Alfred Schomisch, und Ortsbürgermeister Thomas Stolz, mit Darbietungen am Klavier, an der Violine, Blockflöte, Querflöte, Gitarre und Saxophon, teilt die Kreismusikschule mit. Das abwechslungsreiche Programm, das von Volksliedern bis zu klassischen Werken reichte, wurde von den Musiklehrern Monika Jung, Sylvia Mel-André, Harald Meyer, David Rodriguez und Thomas Zender unter Leitung von Hildegard Hau-Strehle zusammengestellt.

Musikalischer Hochgenuss

Den schwungvollen Auftakt gestaltete die gebürtige Reudelsterzerin Magdalena Klasen mit einem Tango von Fritz Emonts am Klavier. Der krönende Abschluss gelang Sven Hagen mit dem Allegro non troppo aus der „Symphonie espagnole“ Op. 21 von Edouard Lalo, begleitet von Harald Meyer am Klavier. Weitere talentierte Musiker wie Leyla Zirwes (Violine), Amelie Wierzbicki (Blockflöte), Oscar Krah (Gitarre), Emily Baidoo (Klavier), Matti Dreiser (Blockflöte), Nils Thießen (Violine), Camelia Molnic (Klavier), Ella Graeff (Blockflöte), Marlene und Christine Henne (Querflöte und Klavier), Clemens Zenker (Gitarre), Alena Röser (Violine) sowie Clara Hellen und Thomas Zender (Saxophon) sorgten ebenfalls musikalischen Hochgenuss.

In seinen Grußworten lobte Christoph Kicherer die herausragenden Leistungen der Kinder und Jugendlichen und hob die Bedeutung der musikalischen Förderung sowie der Musikschule hervor: „Die Kreismusikschule ist nicht nur ein Ort des Lernens und der künstlerischen Entwicklung, sondern auch ein kultureller Schatz unseres Landkreises.“ Bürgermeister Thomas Stolz unterstrich, wie wichtig es sei, den jungen Talenten eine Bühne zu bieten und freute sich, die Gemeindehalle für dieses Konzert zur Verfügung gestellt zu haben. Monika Burzik, Leiterin der Kreismusikschule, bedankte sich bei allen Mitwirkenden und Gästen.