Plus Mayen

Rettung in letzter Minute: Modehaus Küster bleibt Kunden in und um Mayen erhalten

i Ein neuer Betreiber hat sich für das Traditionshaus am Mayener Markt gefunden. Das Modehaus Küster wird von einer Gesellschaft aus Fulda/Hessen weitergeführt. Die Arbeitsplätze bleiben erhalten. Foto: Thomas Brost (Archiv)

Gute Nachricht für Mayen: Es hat sich ein Investor gefunden, der das Modehaus Küster vom Herbst an betreiben wird. Künftiger Betreiber wird die Hohmann & Heil Textilvertriebsgesellschaft aus Fulda sein. Das Haus in Hessen besteht seit 70 Jahren und hat sich nach einer Umstrukturierung, so heißt es in einer Pressemitteilung, „regional und überregional zum großflächigen Vollsortimenter für den modebewussten Endverbraucher rund um die Stadt Fulda“ entwickelt. 2011 wurde das Modehaus erweitert und neu gestaltet.