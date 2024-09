Plus Rieden Restaurant Al Lago: Ein Stück Italien am Riedener Waldsee Von Angelika Koch i Marian Porumboiu schwingt den Kochlöffel im „Al Lago“. Foto: Marc Günzel Italienische Köstlichkeiten mit Seeblick – das verspricht das neue Restautant Al Lago am Riedener Waldsee. Die Inhaber Marian Porumboiu und Marc Günzel erzählen im Gespräch mit der RZ von ihrer authentischen Küche, dem idyllischen Umfeld und dem Blickfang, der die Gäste bereits vor dem Eintreten begeistert. Lesezeit: 3 Minuten

Seit Wochen passt das Wetter überwiegend zum Gefühl, das Marian Porumboiu und Marc Günzel den Gästen im Restaurant Al Lago am Riedener Waldsee vermitteln wollen: Dolce Vita, das man am ehesten in der Toskana oder Umbrien verortet. Der Mayener Günzel und der gebürtige Rumäne Porumboiu, der in Italien aufwuchs und ...