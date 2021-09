In zwei Fällen wäre Trickbetrügern beinahe in Mayen das gelungen, wovor permanent gewarnt wird: Sie hätten um ein Haar eine vier- beziehungsweise fünfstellige Summe von ahnungslosen Senioren erbeutet. Diese wären also fast dem Enkeltrick zum Opfer gefallen, wie jetzt im Seniorenbeirat Mayen bekannt geworden ist.