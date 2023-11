Reizthema Dorfplatz in Plaidt: Kontroverse vorm Bürgerentscheid

So viele Menschen sieht die Hummerich-Halle wohl auch nicht jeden Tag. Über 500 Interessierte nahmen die Gelegenheit wahr, das echte Plaidter Reizthema „Gestaltung Dorfplatz an der Hummerichhalle“ zu diskutieren. Soll die Ortsmitte in ihrer jetzigen Form bestehen bleiben oder eine komplett neugestaltet werden? Ein Bürgerentscheid dazu ist für 5. November angekündigt.