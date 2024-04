Reitertag auf dem Thomashof in Mayen – Turnier mit Prüfungen

Der Reit- und Zuchtverein Mayen organisiert am Sonntag, 21. April, auf dem Gelände des Thomashofs in Mayen einen Turniertag mit Prüfungen ausschließlich für Kinder und Jugendliche sowie Prüfungen für Turniereinsteiger und Wiedereinsteiger.

Der Reitertag beginnt um 8 Uhr mit einer Einsteigerprüfung Stilspringwettbewerb 40 Zentimeter, gefolgt von Springprüfungen der Klasse E mit 60 Zentimeter und 80 Zentimeter. Gegen 11 Uhr gibt es eine Springprüfung in Anlehnung an Klasse A mit einer Hindernishöhe von 95 Zentimeter. Um 12 Uhr startet die spannendste und lustigste Prüfung: Teams mit Pferd und Schubkarre treten gegeneinander an. Ab 13.30 Uhr stellen die jüngsten Reiter ihr Können in der Pony-Führzügelklasse unter Beweis, ab 14 Uhr sind die Reiterwettbewerbe sowie Dressurprüfungen der Klasse E dran. Der Eintritt ist frei.