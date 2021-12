Der guten Stimmung beim ersten veganen Weihnachtsmarkt in Schloss Burg Namedy konnte die 2G-Regel nichts anhaben. Kurzum: Die von Dominik Fuchs am dritten Adventswochenende initiierte Veranstaltung mit rein pflanzlichen Produkten war ein grandioser Erfolg. Und dies nicht zuletzt, weil der Gründer des Veggiewerk seine persönliche Lebensphilosophie in sein Konzept einfließen lässt.