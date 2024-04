Plus Mendig

Reihe „Sagenhaft musikalisch“ in Mendig geht weiter: Großer Bahnhof für Georgia Crandon

Von Elvira Bell

i Georgia Crandons Gesang und ihre außergewöhnliche Stimme fesseln. Die Sängerin bewies gemeinsam mit ihren Bandmitgliedern Jack Hicklin (Drums) und Kian Russel (Guitar) Stil und musikalische Klasse. Foto: Elvira Bell

Was verbindet die verstorbene britische Pop-Ikone Amy Winehouse und die Singer-Songwriterin Georgia Crandon? Es sind nicht nur die Bienenkorbfrisur, die Vorliebe fürs Barfußlaufen, ein Tattoo am Arm, ein Piercing, sondern in erster Linie diese umwerfende Stimme, die einen Auftritt der aus Essex stammenden Ausnahmekünstlerin dermaßen spektakulär macht, dass das Publikum minutenlang applaudiert. So wie jetzt in Mendig.